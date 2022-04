Il nuovo Milan riparte da...Ibrahimovic? Ipotesi rinnovo

MILANO - La scelta di fine stagione di Ibrahimovic non dovrebbe essere scalfita dall'arrivo di Investcorp: Ibra del resto ha sempre chiarito che sarà lui a decidere quando smettere. Anche se l'annata per lui è stata piena di problemi fisici che non gli hanno consentito di dare il solito contributo, Zlatan resta una risorsa importante per il Milan: a fine campionato arriverà comunque la sua e il club rossonero agirà poi di conseguenza. Chiaro che in caso di permanenza, con Origi che si aggiunge alla concorrenza di Giroud, ci sarebbe ancora meno spazio per Ibra, ma è anche vero che la sua figura potrebbe ancora avere il suo peso nello spogliatoio, come leader e collante con Pioli. E potrebbe anche essere per Ibra un allenamento in vista di un prossimo ruolo dirigenziale. con Massara e Maldini. Di certo nel mondo arabo Ibrahimovic e Milan sono una miscela che piace: per questo l'arrivo di Investcorp potrebbe convincere Zlatan a una stagione a ingaggio ridotto, ma vivendo a stretto contatto la quotidianità del gruppo.