Il Milan sogna in grande con Investcorp: c'è anche Zaniolo nella lista

MILANO - La trattativa per la cessione del Milan tra Investcorp ed Elliot procede sempre più veloce. I tifosi già sognano in grande e ovviamente quello che più interessa è il mercato. Maldini e Massara avranno probabilmente maggiore forza economica, anche se chiaramente non sarà un mercato da 200-300 milioni. Un centinaio, però, per il costo dei cartellini dei giocatori nel mirino, è un investimento che si può fare. Se non ci saranno intoppi e controindicazioni, il Milan continuerà a lavorare su quei profili già individuati. Si chiuderà per il difensore olandese Botman del Lille (30-35 milioni), provando a chiudere anche con Renato Sanches, anch'esso del Lille (25 milioni). In avanti è stato bloccato Origi del Liverpool , che si libererà a zero. Il belga farà coppia con Giroud in attacco, mentre è ancora tutto da decifrare il futuro di Ibra. In caso di addio dello svedese si punterà su un giovane? Chissà, la sensazione è che il grande investimento di Investcorp potrebbe autorizzarlo per l’uomo di fantasia da schierare sulla trequarti, a destro o al centro. I nomi sono tanti, l’ultimo è quello di Mahrez del Manchester City. Sarebbe un acquisto spot per Alardhi. Come noto però, piacciono molti profili: da Berardi ad Asensio, passando anche per Zaniolo. Piace molto anche il 21enne De Ketelaere : lui sì che sarebbe un colpo importante per talento, prospettive e investimento, visto che servirebbero almeno 45-50 milioni di euro.