Milan, Pioli: "Cuore caldo e testa fredda per lo scudetto"

MILANO - "L'umore della squadra? La cosa migliore è pensare alla prossima partita. Ho visto attenzione, determinazione e generosità, caratteristiche che ci serviranno domani. Conta tutto, testa e tattica, poi le partite sono decise dagli episodi e se vuoi vincere devi metterci qualcosa in più degli avversari per indirizzare gli episodi. È sbagliato pensare alle prossime quattro gare, testa solo a domani per mettere in campo la nostra qualità". Così Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina , con i rossonseri in testa alla classifica dopo il ko dell'Inter.

Pioli: "Cuore caldo e testa fredda"

"Cuore caldo e testa fredda, questa è la caratteristica migliore. Giochiamo un calcio di energia e intensità che richiede fatica, ma dobbiamo rimanere lucidi. A Roma con la Lazio l’approccio è stato negativo, ma poi ci abbiamo creduto fino alla fine e questo è quello che dobbiamo fare anche domani, crederci fino all’ultimo. Le emozioni sono grande concentrazione e voglia di fare bene il nostro lavoro, non ci sono altri pensieri. Nessuno pensa al 22 maggio, ma solo a domani perché i pronostici sono sempre cambiati e sono cambiate anche le squadre favorite. La Fiorentina gioca un calcio veloce e aggressivo, quindi pensiamo a noi: se giochiamo da Milan possiamo vincere. Dovremo essere bravi nei tempi del passaggio e negli inserimenti, dovremo stare nella partita per avere più vantaggi di loro".

Pioli: "Milan sottovalutato? Non mi interessa"

"Milan sottovalutato? Non mi interessa se siamo apprezzati o meno da fuori, noi sappiamo che valiamo questi risultati. Abbiamo anche dei limiti che cerchiamo di coprire mettendo in campo la prestazione. Dobbiamo ripartire dai due gol fatti alla Lazio, c’è tanto delle nostre caratteristiche. Mi riferisco all’attacco della profondità di Leao, alla scivolata di Giroud che ci ha creduto, alla pressione di Ibra, alla capacità di Tonali di essere lì. Ripartiamo da questi atteggiamenti, se siamo intensi e se tutti stiamo dentro la partita abbiamo più chance di vincere. Il livello della Fiorentina è alto, il nostro allora dovrà essere molto alto. Il campionato è difficile, quello che conta sarà il punteggio finale, servono più punti possibili a partire da domani. Italiano sta facendo un grande lavoro, è un ottimo allenatore, dovremo creargli difficoltà".

Pioli: "Florenzi vicino al rientro"

"I non convocati sono Kjaer, Florenzi, che potrebbe tornare prossima settimana, e Daniel Maldini. Tutti gli altri stanno bene. C’è tensione? Questo non è il momento di parlare ma di fare. Bennacer? Sta meglio, ha avuto un problema alla caviglia ma è da ieri che si allena con la squadra. È un ottimo giocatore, da noi non è sottovalutato perché è un centrocampista completo".

Pioli: "Con la Fiorentina fondamentale per lo scudetto"

"Le emozioni che stiamo vivendo ci devono dare più consapevolezza. Abbiamo superato ostacoli duri con un calcio di emozione e passione, queste sfide superate ci devono dare più convinzione dei nostri mezzi. Cosa ho detto alla squadra dopo il ko dell’Inter? Giovedì mattina è stato l’unico giorno in cui non ho parlato alla squadra. Domani servirà il giusto approccio, evitando gli errori passati. Ibra? Parla sempre, ma non ha riunito la squadra giovedì per dire qualcosa, era il giorno meno indicato per farlo. Domani è una partita fondamentale per lo scudetto, ma lo credevo anche con la Lazio. E ti dirò la stessa cosa alla prossima. Non dico che sono tutte finali, non mi piace. Pensiamo sempre una gara alla volta, senza esaltarci o abbatterci. Che corde ho toccato? Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo", ha concluso Pioli.