Milan, Pioli esulta: "Il gol di Leao una liberazione"

"Mentalità giusta"

Come nel precedente match vinto al 92' contro la Lazio all'Olimpico, il suo 'Diavolo' ha dimostrato voglia e carattere: "Abbiamo avuto la mentalità giusta - sottolinea ancora Pioli -, anche se le partite sono sempre sul filo della tensione ora che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato. I giocatori sono molto bravi, perché malgrado la giovane età stanno superando step importanti, sanno soffrire. A me la squadra piace tanto per come sta lavorando senza palla, perché davanti poi abbiamo le qualità per essere pericolosi e anche concreti".