Romagnoli, ritorno al futuro. L'offerta della Lazio non convince

MILANO - Romagnoli resta al Milan? Attualmente il suo futuro è tutto da scrivere. Il capitano rossonero che è finito ai margini delle scelte di Pioli, vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno ma ciò che poteva sembrare scontato, ovvero il suo passaggio alla Lazio a parametro zero, ad oggi non lo è più. Secondo rumors, l’offerta fatta pervenire dai biancocelesti a Romagnoli sarebbe parecchio inferiore, a quella che gli ha fatto il Milan (ovvero 2.8 milioni più bonus) e questa situazione avrebbe frenato Alessio nel prendere la strada della Capitale. A onor del vero, va detto che Romagnoli non disdegnerebbe una permanenza a Milano, dove si è stabilizzato da sette anni e dove si trova benissimo. Certo, la situazione tecnica non è delle migliori per lui poiché, di fatto, ha perso il posto da titolare. Si attendono sviluppi.