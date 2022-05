Milan, Milinkovic-Savic potrebbe essere il dono scudetto

MILANO- Il regalo scudetto che Maldini e Massara potrebbero fare a Pioli è Sergej Milinkovic-Savic. Il nome del serbo è legato sia alla vittoria del campionato, sia all’ingresso in campo di Investcorp, qualora il fondo del Bahrain riesca a finalizzare l’acquisizione del club rossonero, perché Lotito chiederà non meno di 60 milioni vista l'alto interesse di top club europei. La pista più calda per il dopo Kessie è Renato Sanchez del Lille, più vicino ai rossoneri rispetto alle scorse settimane. I contatti con l'agente Jorge Mendes (che ha in gestione anche Leao) ,hanno dato buoni riscontri e così si il Milan ha accelerato anche sul dossier Sanches, che è slegato da quello che riguarda Sven Botman (altro giocatore del Lille), con i due club che adesso dovranno trovare l’accordo complessivo per i cartellini dei due giocatori che farebbero enormemente comodo alla squadra di Stefano Pioli. Per la fascia destra si raffredda la pista Mahrez e il Milan potrebbe puntare su Domenico Berardi, molto gradito da Pioli. Gli indiziati a fargli posto sono Messias, Castillejo e forse anche Saelemaekers.