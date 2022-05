Milan, 4 punti è sarà scudetto: le combinazioni per festeggiare già domenica

È un Milan inarrestabile. I rossoneri battono 3-1 il Verona al Bentegodi, conquistano il 14° risultato utile consecutivo in campionato e tornano in vetta, a +2 sull'Inter a due turni dalla fine. Il sogno scudetto, dunque, è sempre più vicino e grazie alla vittoria in rimonta sull'Hellas gli uomini di Pioli potrebbero già laurearsi campioni d'Italia domenica, quando alle 18 sfideranno l'Atalanta al Meazza, con l'Inter di scena qualche ora dopo all'Unipol Domus contro il Cagliari.

Milan campione d'Italia se...

La festa del popolo rossonero potrebbero scattare con un turno di anticipo se il Milan batte la squadra di Gasperini e i nerazzurri di Simone Inzaghi pareggiano o perdono contro i sardi, ma potrebbe bastare anche un pari contro la Dea qualora Lautaro e compagni dovessero cadere in casa degli isolani. In questo ultimo caso, la classifica sarebbe Milan 81 e Inter 78 a un turno dalla fine, pertanto per il Diavolo sarebbe scudetto per via degli scontri diretti a favore (1-1 all'andata e 2-1 per i rossoneri al ritorno). Se tutto ciò non dovesse accadere, il verdetto finale sarebbe rimandato all'ultima giornata, quando i rossoneri faranno visita al Sassuolo e l'Inter affronterà la Sampdoria tra le mura amiche.