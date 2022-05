Braida: "Il Milan vincerà lo scudetto. Un mio ritorno? Certi amori non finiscono"

Ariedo Braida , consigliere strategico della Cremonese appena tornata in Serie A , ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Uno ha ribadito il suo amore per il Milan e ha parlato della lotta scudetto, dopo la vittoria dei rossoneri al Bentegodi per 1-3 contro il Verona di Tudor : "Il Milan ce l'ho nel cuore, come diceva Rocco molte volte non vince la squadra migliore ma la più organizzata: in questo gruppo l'allenatore ha creato un mix di giocatori che sentono la maglia". L'ex dirigente rossonero ha aggiunto: "Il Milan sta facendo cose meravigliose, sono convinto che arriverà sino in fondo. Un mio ritorno a Milanello ? Gli amori a volte non finiscono mai, Maldini e gli altri sono bravissimi ma la mia esperienza potrebbe aiutare... È la passione che mi anima".

Per quanto riguarda la promozione in Serie A della sua Cremonese, Braida ha commentato: "La Cremonese si è fatta strada un po' alla volta in un camponato difficilissimo. C'è stata qualche battuta d'arresto nelle ultime giornate, ma il pubblico non ci ha mai abbandonato". Inoltre, il consigliere strategico ha elogiato il tecnico Fabio Pecchia "per la saggezza e l'intelligenza, dimostrata puntando sul gruppo", e ha concluso affermando: "Quest'anno abbiamo mandato in campo molti giovani e questo ci ha cosentito a fare bene perché la freschezza atletica è importante, ma in A per non essere travolti serve anche l'esperienza, un mix per fare di tutto per conservare la categoria".