Milan, l'attesa ha reso Tonali un campione

MILANO - Attendere con fiducia: così il Milan ha fatto con Sandro Tonali, con la bravura di ritrattarne l'acquisto con il Brescia. Ripagato dal ragazzo con un il gesto di toglieri quasi un milione di stipendio per favore le trattative tra Cellino e il club rossonero. La prima stagione a Milano non è stata semplice per Tonali, ma quest'anno è diventato uno dei giocatori che più hanno dato soddisfazioni a Pioli. In mezzo al campo si è integrato benissimo con Bennacer e si è guadagnato coi fatti la fiducia rossonera: nelle ultime due trasferte le sue reti hanno anche portato in dote 6 punti al Milan, fondamentali nella rincorsa Scudetto. E diventa anche una speranza per le grandi squadre: si può fare un calcio competitivo anche puntando su ragazzi di talento.