Milan, per Origi visite e firma dopo la finale di Champions

MILANO - Manca poco, circa tre settimane e Divock Origi sarà un nuovo giocatore del Milan. Il belga in scadenza con il Liverpool, ha scelto i rossoneri da tempo e probabilmente secondo qualche rumors, potrebbe recarsi a Milano dopo la finale di Champions che i Reds di Klopp disputeranno sabato 28 maggio a Parigi contro il Real Madrid. Lunedì 30, per esempio, potrebbe essere il giorno buono per le visite mediche e la firma del contratto che sarà di 4 anni con un ingaggio di circa 3.5 milioni netti più bonus.