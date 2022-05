Milan, Florenzi ha convinto: sarà riscatto

MILANO- I due interventi in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro hanno interrotto la sua stagione, negandogli la possibilità di entrare definitivamente in forma e avere continuità nelle sue prestazioni, ma l’annata di Alessandro Florenzi ha comunque convinto tutti a Milanello. L’azzurro campione d’Europa ha saputo inserirsi nello spirito del gruppo milanista come guida esperta, senza pretendere un posto da titolare, ma dando il suo contributo ogni volta che Pioli ne ha avuto bisogno. Come domenica, quando al rientro dopo un mese di stop, ha chiuso il match di Verona. Florenzi è arrivato al Milan il 21 agosto con la formula del prestito oneroso (1.5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni. Come si evince, una cifra non molto alta per un giocatore di 31 anni, dunque con ancora diverse stagioni davanti. La sua esperienza ad alti livelli, anche in campo internazionale, la duttilità e la capacità sopracitata di inserirsi al meglio nello spogliatoio rossonero, spingono al riscatto da parte del club.