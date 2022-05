Scudetto, Pioli cita Kobe Bryant: "Milan, il lavoro non è finito"

MILANO - "Il lavoro non è ancora finito, come diceva Kobe Bryant in un discorso che ho fatto vedere ai ragazzi". Stefano Pioli non pronuncia la parola scudetto dopo il 2-0 rifilato all'Atalanta nella bolgia del 'Meazza', che avvicina il suo Milan al sogno tricolore quando manca un solo turno alla fine del campionato. Un successo festeggiato dal tecnico con i tifosi, che a fine partita lo omaggiavano con il coro a lui dedicato: "È un anno che mi emozionano e ci emozionano con la loro passione. Sappiamo però che c'è ancora una settimana di lavoro - aggiunge forse non credendo a un ko dell'Inter a Cagliari nel posticipo - in cui dovremo mantenere la stessa concentrazione e la stessa determinazione. In tutte queste settimane ho visto l'atteggiamento giusto e quindi sono sereno".