Milan, ritorno di fiamma per Brekalo

TORINO - E' dai tempi del connazionale Boban che Brekalo è nel mirino del Milan: poi nuovi approcci un anno fa, quando Massara soprattutto e Maldini avevano pensato al croato, prima che quest'ultimo finisse per indossare la maglia del Torino. E ora, dopo la marcia indietro di Brekalo sul riscatto (erano pronti i 12 milioni da versare al Wolfsburg), il Milan è tornato a sondare la pista: se il giocatore vuole una squadra che disputi la Champions: e d'altro canto il croato sarebbe un giocatore adatto a Pioli, rispondendo peraltro alle preferenze di Gazidis verso profili giovani ai quali far completare il processo di crescita in maglia rossonera. E quindi il giocatore è nei radar del Milan, che però al momento ha la priorità di chiudere - e nel migliore dei modi - il campionato: c'è uno Scudetto da vincere. Senza dimenticare le questioni societarie, visto che a breve scadranno i contratti di Maldini e Massara e per di più è in corso la trattativa per la cessione del club. In tutto questo è chiaro che il mercato passi in secondo piano.