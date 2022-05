Milan, Pioli: "Lo scudetto? Oggi lo meritiamo, domani..."

MILAN - "Siamo stati i migliori fino ad oggi ma dovremo esserlo anche domani. C’è stata una settimana di lavoro e concentrazione, non conta quello che abbiamo fatto fino a ieri, conta solo quello che faremo domani. Abbiamo una grande possibilità, dobbiamo completarla però. Una canzone per il mio stato d’animo? Non voglio essere poetico, resto terra terra perché il Sassuolo non ci regalerà nulla . Sappiamo che ci saranno difficoltà, ma abbiamo una base solida, i nostri concetti sono chiari e forti. Il Sassuolo palleggia molto bene, è la squadra che ha più qualità nella fase offensiva, imbuca bene, dovremo stare attenti". Pioli in conferenza stampa presenta Sassuolo-Milan , gara decisiva per i rossoneri per vincere lo scudetto (basta un punto, se l'Inter vince con la Sampdoria).

Pioli: "Faremo i bilanci e tra vincere e non vincere c'è differenza"

"Stanno dormendo poco i calciatori? I miei giocatori sono strani, in senso positivo però: vedo la stessa serenità e gli stessi atteggiamenti di sempre, anche se so che dentro hanno pensieri ed emozioni. Io dormo bene prima delle partite, poco invece dopo. Domani mi auguro di dormire poco dopo la partita. Ai tifosi dico che sarà una sfida difficile, ma insieme siamo più forti e domani abbiamo bisogno di tutto e di tutti. Le partite della svolta, come le chiamate anche voi, le abbiamo sempre preparate bene. Ibrahimovic? Ci tiene ad essere protagonista domani, come tutti noi. Domani si chiuderà un campionato e poi, come ho sempre detto, faremo i bilanci. E tra vincere e non vincere c’è differenza. Zlatan qui ha portato mentalità, qualità, è sopra a tutti per qualità e intelligenza calcistica. E poi ha portato personalità, è un punto di riferimento ed è stato determinante nella crescita della squadra", ha aggiunto il tecnico.

Il derby scudetto fa più ricca Milano

Pioli: "Siamo primi con merito"

"Domani dovremo giocare da Milan e non pensare che sarà una partita facile. Se meritiamo lo scudetto? Domani te lo dirò, ma secondo me oggi siamo primi con merito. È giusto che il Sassuolo darà il massimo domani, come hanno fatto Atalanta e Lazio, per questo dico che servirà giocare con lucidità, attenzione e forza. In questa settimana non ho dovuto fare interventi particolari perché la squadra ha sempre lavorato con il “noi”, tutti sono stati decisivi e domani ognuno di loro potrebbe mettere un punto esclamativo decisivo e fare la storia. Le scelte per domani? È sempre stato difficile farle, tranne novembre quando erano forzate causa infortuni. Quando hai giocatori forti e disponibili è difficile farle, anche se ho già le idee chiare. Milanello decisivo? Ho sempre sentito l’aria giusta qui, il club è presente e ci sostiene, e chiunque lavori qui mette il massimo per la squadra. Questo è il posto ideale per lavorare".

Pioli: "Non sono mai stato così amato come al Milan"

"Da quando ho rinnovato a luglio 2020 ho sempre pensato in positivo per due motivi: la sinergia con Maldini e Massara e la qualità dei miei giocatori. Oggi come sto? Bene, ma so delle difficoltà che incontreremo e quindi resto concentrato. Ibra e Kjaer? Ho perso due pilastri, ma gli altri hanno sopperito alla loro assenza e la squadra è cresciuta. Domani servirà anche entusiasmo, mettendo in campo le emozioni. Il Sassuolo ha tecnica, può sorprenderti perché ha tutto. Fisicamente anche sarà difficile, siamo a fine stagione e farà caldo, ma sappiamo soffrire. Non mi sono mai sentito così amato in carriera come qui al Milan", ha concluso Pioli.