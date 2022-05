Dalla Juve all'Inter: i complimenti della Serie A al Milan campione

Il Milan vince 3-0 in casa del Sassuolo nel 38° turno di Serie A ed è campione d'Italia per la 19esima volta. "Ce l'abbiamo fatta! Siamo Campioni!": è il tweet con cui il club rossonero celebra la vittoria dello scudetto undici anni dopo l'ultimo titolo, postando la foto dell'esultanza di Leao, uno dei giocatori simbolo del successo rossonero. Poi gioco di parole nell'immagine di copertina con la scritta "We are the Champ19ns".