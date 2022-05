Milan, la gioia Pioli: "Noi i più continui. Dedico lo scudetto a mio padre"

REGGIO EMILIA - Ha trascinato il Milan verso la vittoria di uno scudetto che mancava da undici anni, conquistando il suo primo titolo da allenatore. Stefano Pioli è stato uno dei maggiori artefici della vittoria rossonera e al termine della gara contro il Sassuolo, vinta per 3-0, ha festeggiato con un pensiero. "Dedico lo Scudetto a mio padre, sarà sicuramente felice di quello che ho fatto", ha dichiarato ai microfoni di Dazn. "Sono felice, per me, i tifosi, i giocatori e tutto il mondo Milan che si meritano questo Scudetto. Ci abbiamo sempre creduto".

"Siamo stati i più continui"

Il tecnico rossonero ripercorre le tappe più importanti della stagione. "Siamo stati i più continui, l'ultima partita persa è stata contro lo Spezia che non dovevamo perdere. I giocatori hanno avuto una mentalità, una forza e una identità di gioco, che non hanno mai mollato. Un mix vincente tra giovani e meno giovani", ha aggiunto Pioli. "Sono stati fantastici dal primo all'ultimo, non facendo mai mancare intensità al ritmo e al lavoro. Lo abbiamo meritato perchè abbiamo vinto partite difficili, due volte con la Roma e con la Lazio, a Napoli. Una squadra forte, con dirigenti come Maldini e Massara che mi hanno dato un sostegno eccezionale". Pioli è stato anche premiato come allenatore dell'anno. "Me lo prendo volentieri, ma è merito di tutta la squadra".