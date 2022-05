Allegri ci azzecca anche stavolta. A febbraio aveva detto: «Scudetto a 85 punti» (VIDEO)

TORINO - L'aveva detto il 25 febbraio, dodici giornate fa: «La quota scudetto quest'anno è a 85 punti, quindi noi siamo fuori». Massimiliano Allegri ci ha azzeccato anche questa volta, visto che il Milan ha vinto il suo 19° scudetto esattamente con 85 punti. En plein, come si dice sui tavoli della roulette (cari a Max). La bravura nell'azzeccare la quota scudetto è storica per il tecnico bianconero che nell'ultimo decennio ha spesso anticipato con molta precisione il numero di punti necessari a vincere il titolo. E anche ques'anno il suo "algoritmo" ci ha preso in pieno.