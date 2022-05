Milan campione, i complimenti di Donnarumma sui social

PARIGI (FRANCIA) - Il Milan ha vinto lo scudetto e anche Gianluigi Donnarumma, ex rossonero e attuale portiere del Psg, ha voluto fare i complimenti alla formazione guidata da Pioli. "Applausi": è il breve messaggio inviato dal portiere italiano per lo scudetto del Milan. Sul suo profilo Instagram, Donnarumma ha infatti condiviso nelle 'stories' una foto di Ibrahimovic alla festa sul campo di Reggio Emilia: 'per la 19esima volta l'Italia è rossonera', e sotto l'emoticon degli applausi. Poi, molto spazio alla festa al Parco dei Principi, sabato, per la conclusione della stagione in Francia e per la vittoria del campionato francese da parte del Psg.