Milan, Pioli e lo Scudetto sulla pelle: si tatua il tricolore FOTO

MILANO - Il primo Scudetto non si scorda mai, ma Stefano Pioli ha voluto comunque rendere indelebile il suo primo Tricolore appena vinto alla guida del Milan (il 19° titolo della storia per il club) che ha chiuso il campionato di Serie A da capolista a +2 sui 'cugini' dell'Inter che erano campioni d'Italia in carica.