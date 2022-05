Ibra show: il VIDEO del discorso Scudetto e il conto che scatena i social

MILANO - Il Milan campione d'Italia 2021-22 sta pubblicando sui propri canali social tutti i contenuti multimediali della vittoria dello scudetto compreso il discorso negli spogliatoi di Zlatan Ibrahimovic. In attesa della cerimonia della premiazione lo svedese si è preso un momento per parlare alla squadra: "Ragazzi tranquilli, non smetto. Quando abbiamo iniziato dal primo giorno che sono arrivato io, poi gli altri, non tanti credevano in noi. Ma quando abbiamo capito di dover fare sacrifici, credere e lavorare, allora siamo diventati un gruppo. E con un gruppo è possibile fare le cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d'Italia - aggiunge - voglio ringraziare prima di tutto tutti i giocatori. Parlando a nome della squadra vogliamo ringraziare anche Paolo Maldini, Ricky Massara e Ivan Gazidis. Non è stato facile, perché nessuno credeva in noi e invece siamo diventati i più forti. Sono molto orgoglioso di tutti voi, adesso festeggiamo come campioni".