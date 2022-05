Milan, Giroud: "Ibrahimovic maschio alfa, gli ho detto di restare"

MILANO - Esperienza, tecnica e gol sono gli ingredienti che Olivier Giroud ha messo a disposizione del Milan per vincere lo scudetto 2021-22. L'attaccante francese, che ha messo la firma su una doppietta nella gara dell'apoteosi, contro il Sassuolo, racconta le sue sensazioni a meno di due giorni dal titolo: "Penso che sia un'emozione pazzesca - racconta a Sky Sport - ho vinto qualche trofeo, ma questo scudetto è speciale. I tifosi lo hanno atteso per 11 anni e noi come squadra abbiamo sentito la loro emozione per questo titolo. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dei nostri tifosi. Avevo vinto 10 anni fa con il Montpellier in Francia, ma il Milan è un grandissimo club che ha vinto tanto. Vincere qui è speciale, per me è un onore aver scritto un pezzo di storia del club. Ricorco che quando ero piccolo vedevo Shevchenko". La mente va poi alla sfida vinta 2-1 con l'Inter il 5 febbraio, grazie a due gol di Giroud: "Quella doppietta nel derby di febbraio ha fatto la differenza - speiga l'attaccante rossonero - abbiamo giocato una grande partita. Sono i due gol che ci hanno dato la possibilità di raggiungere e superare l'Inter e di avere un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti. Questi sono gol pesanti. Come centravanti vorrei segnare sempre, ma è più importante concretizzare nei momenti delicati quando la squadra ha più bisogno di te: sono gol importanti, sono molto felice di avere avuto la possibilità di realizzare una doppietta nel derby. Ho ancora la pelle d'oca a pensarci".

Ibrahimovic è un maschio alfa L'allenatore Stefano Pioli ha sempre creduto in Giroud: "Pioli parla con il cuore, fa di tutto per tirare il massimo da ogni giocatore. Ti dà la convinzione di vincere, di non mollare mai, con determinazione e tanto lavoro. Siamo fieri di aver vinto con lui, questo scudetto è anche il suo, merita tanto". Grandi meriti ha anche Zlatan Ibrahimovic, determinante con il suo carisma: "Sono molto orgoglioso di aver giocato con Zlatan, per me è un onore aver condiviso questa splendida stagione con lui. Quando ero piccolo era uno dei miei preferiti. La sua personalità nel gruppo e nella squadra si è fatta sentire. Ibra è troppo importante, quando parla lo ascoltano tutti. Dopo la partita contro il Sassuolo ha preso la parola, insieme all'allenatore. Lui è un maschio alfa, è fatto così. Ha dato tante emozioni anche alla squadra, ha ringraziato tutti. Anche nel pullman ha preso il microfono e ha fatto i complimenti a ogni singolo componente della squadra e dello staff. Zlatan è un top player, ma anche una grande persona".