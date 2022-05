Messias "diserta" la festa scudetto del Milan: ecco il motivo

Nonostante siano ormai passate più di 48 ore dalla fine del campionato, in casa Milan è ancora festa grande. A 11 anni dall'ultima volta, i rossoneri tornano a vincere lo scudetto, il 19° della loro storia. Un tricolore arrivato dopo un'annata vissuta da assoluti protagonisti, con l'Inter sempre alle calcagna fino all'ultimo atto di questo incredibile campionato. I tifosi hanno atteso troppo a lungo questo momento e al triplice fischio del match contro il Sassuolo (3-0) hanno dato il via a una festa pazzesca. Milano è stata invasa dai supporters in maglia rossonera, che hanno accompagnato tra cori e grandi applausi i propri beniamini da Casa Milan al centro della città per festeggiare lo scudetto sul pullman scoperto.

Messias assente alla festa scudetto del Milan: ecco perché

Grande assente Junior Messias. In tanti hanno notato che il 31enne brasiliano non era con i compagni a far festa. A spiegare il motivo della mancata partecipazione ai festeggiamenti, è stato lo stesso calciatore di proprietà del Crotone che, attraverso una storia su Instagram, ha spiegato tutto rassicurando i propri tifosi: "Mi stanno chiedendo in tanti perché non ero sul pullman per i festeggiamenti. Purtroppo non mi sentivo bene e con molto dispiacere non sono riuscito ad andare. Ma adesso sto bene. Grazie a tutti, è davvero fantastico e incredibile tutto questo. Campioni d'Italia, questo è il posto che merita questo club".