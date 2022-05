Milan, tutto su De Ketelaere: preferito a Berardi

MILANO - Divock Origi, all'inizio della prossima settimana, sarà un nuovo calciatore del Milan dopo ovviamente le visite mediche di rito e la firma sul contratto che sarà di quattro anni a circa 4 milioni netti all'anno. L’attaccante belga sarà il primo rinforzo rossonero, ma Maldini e Massara attendono gli sviluppi societari per poter poi accelerare con il Lille sia per Botman, che per Renato Sanches . Gli accordi con i due giocatori sono stati delineati da mesi, ma serve l’ultimo semaforo verde per permettere al Milan di accelerare i tempi su un mercato che punta ad alzare ulteriormente il livello qualitativo e numerico della rosa che sarà composta da 28-29 elementi. Il focus principale, poi, sarà quello dell’esterno destro offensivo. Il primo nome è quello di Berardi del Sassuolo, ma molto dipenderà dalla cifra che chiederà il Sassuolo per il cartellino. Ecco che il Milan è quindi tornato alla carica per Charles De Ketelaere. I dirigenti rossoneri infatti, sono più propensi a spendere tanto per il cartellino di un giocatore giovane piuttosto che per uno che è entrato nella seconda fase della sua carriera. Il Bruges chiede almeno 40 milioni.