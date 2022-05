Milan, Origi mister Champions

MILANO - Reparto d'attacco in fermento in casa Milan. Se Ibra saluta fino al 2023, in arrivo, come primo acquisto della prossima stagione c'è Origi. Per il resto, difficile immaginare altre operazioni immediate, visto che Maldini e Massara sono in scadenza e non possono portare avanti concretamente altre operazioni. Si farà quando rinnoveranno, in buona sostanza quando arriverà anche il nero su bianco del la trattativa fra il fondo Elliott e RedBird Capital. Difficile dire se a quel punto cambieranno le strategie di mercato o si proseguirà sulla linea Maldini-Massara, puntando ad esempio sui nomi noti Botman e Renato Sanches. Certo è che invece l'operazione per Origi è in dirittura d'arrivo, visto che è stata impostata da tempo: firmerà da svincolato un contratto di quattro anni con il club rossonero con un ingaggio di 3.5 milioni più bonus.