Milan, Maldini alza la posta

MILANO- L'intervento di Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport ha interrotto il clima sereno del Milan dopo la vittoria dello Scudetto. L'ex capitano rossonero ha fatto intendere di voler aprire un ciclo vincente, e per farlo ci sarà bisogno di qualche investimento importante. L'idea contrasta a pieno quella dell'amministratore delegato Gazidis, che crede più a un calcio sostenibile, senza cifre folli. La prossima proprietà Redbird farà di certo investimenti, ma non a livelli di Psg, Real Madrid e Manchester City, e il Milan dovrà sempre avere delle intuizioni di mercato per competere con chi fattura tre o quattro volte di più. Nonostante la critica dell'ex capitano rossonero a Elliott per il mancato contatto per il rinnovo suo e di Massara, l'entourage dell'ormai vecchia proprietà sembra voler raffreddare tutto, per congedarsi nel modo più tranquillo possibile. Salvi clamorosi colpi di scena, Maldini si siederà a trattare del suo contratto e delle ambizioni Milan con la nuova proprietà.