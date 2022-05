Milan, Pioli: "Ibra è stato importante. Maldini? Discussioni normali"

Le parole di Pioli

Il tecnico del Milan ha poi aggiunto: "Ibrahimovic sta meglio, non vedeva l'ora di fare questa operazione. E' stato importante il suo contributo, è un campione in tutto e per tutto: ci ha aiutato a crescere. Se ci sarà l'anno prossimo? spero proprio di sì. Ha fatto questa operazione per continuare a giocare, speriamo vada tutto per il meglio per poter continuare a lavorare insieme, credo abbia ancora tanto da dare". Poi, su Leao: "Credo proprio di sì da quello che so io. Ha ancora tanti margini di miglioramento". Infine, alla domanda sulla possibilità di un futuro Milan senza Maldini, ha spiegato: "Tutte le componenti hanno dato il massimo. Normale che in una stagione possano esserci opinioni differenti, abbiamo affrontato le discussioni con grande confronto per cercare di crescere. Sarà così anche stavolta, ripartiremo più forti perché siamo tornati ad essere competitivi e c'è tanto lavoro da fare".