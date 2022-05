Milan, Fernandez si può: ha una clausola da 18 milioni

MILANO - Il Milan vuole alzare il livello di qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Lo stesso allenatore, nel corso delle prime interviste post vittoria dello scudetto, ha sottolineato questo aspetto e di come sia importante avere giocatori che sappiano tenere alto lo standard, sia in partita sia in allenamento, durante la fase compressa del calendario dove ci saranno campionato e Champions League. Uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Enzo Fernandez del River Plate, centrocampista moderno che può giocare sia al fianaco di Tonali che da trequartista. In Argentina lo considerano il secondo gioiello più brillante dei Millionarios dopo Julian Alavarez, che il Milan aveva sondato un anno fa prima che se lo accaparrasse il Manchester City. Fernandez ha, nel suo contratto, una clausola risolutoria pari a 18 milioni di euro, 20 milioni di dollari. Una cifra importante, ma accessibile. Il River, al momento, non intende trattare al di sotto di quella cifra e attende comunicazioni ufficiali da parte dei club che hanno monitorato il giocatore, come ha fatto il Milan con il blitz di Geoffrey Moncada che lo ha visionato di persona. Anche il Benfica ha fatto un sondaggio per il calciatore. Fernandez ha dato priorità alla pista rossonera e attende l’evoluzione della cosa. Di sicuro c’è che le relazioni sono tutte positive e che andrà battuto sul tempo il Benfica per evitare che si arrivi all’effetto asta che, comunque, non potrà andare oltre i 18 milioni.