Milan, Lang e De Ketelaere: pressing sul Bruges

MILANO- Il Milan strizza l'occhio al Belgio. L'obiettivo è almeno uno tra Noa Lang e Charles De Ketelaere. Con il primo il Milan ha avviato i contatti e il Bruges lo valuterebbe 22 milioni, ma il prezzo è trattabile. Più alta la valutazione di De Ketelaere che parte da 35-40 milioni, ma anche qui si parla di situazioni di partenza. Questi due nomi, unitamente a quello di Renato Sanches, ne sono una testimonianza forte di come sia Elliott sia RedBird preferiscano fare investimenti per i cartellini dei giocatori di età anagrafica giovane, ma già con buona esperienza internazionale piuttosto che andare a gonfiare le tasche di giocatori a parametro zero che vanno per i 30 anni, Origi escluso. Con Botman invece c'è l'accordo di 3 milioni a stagione per cinque anni, ma tutto è fermo fino alla cessione socetaria. In uscita verranno prese in considerazioni eventuali offerte per Saelemaekers e Rebic. Agli scout milanisti è piaciuto tanto anche Enzo Fernandez del River Plate, che ha una clausola risolutoria da 18 milioni. C’è la concorrenza del Benfica, ma il ragazzo, in caso di trattative, vorrebbe vestire il rossonero.