Milan, Origi ha fretta. Florenzi aspetta

MILANO - Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato, che li vedrà partecipare con lo scudetto sul petto. In casa rossonera, le strategie di mercato già sono attive: Charles De Ketelaere e Noa Lang sono soltanto due dei nomi che la dirigenza rossonera sta seguendo con una certa insistenza per l’imminente finestra estiva di calciomercato. I due talenti del Bruges, che hanno rispettivamente una valutazione di 35 e 22 milioni di euro, sono certamente dei profili molto interessanti e che rispecchiano i crismi ricercati dai rossoneri negli ultimi anni. Attende invece le visite mediche Divock Origi, attaccante belga in arrivo dal Liverpool, mentre Alessandro Florenzi è in attesa di sapere novità sul suo futuro, dopo essere diventato uno dei leader dello spogliatoio milanista. Vestirà ancora rossonero? Per farlo il Milan dovrà versare alla Roma i 4.5 milioni relativi al diritto di riscatto inseriti nel contratto di prestito sottoscritto la scorsa estate.