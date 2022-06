Milan-Botman: resa dei conti, ballano cinque milioni

MILANO- La trattativa per portare Sven Botman al Milan sta per entrare nel vivo. I rossoneri hanno da tempo l'accordo con il difensore del Lille, e il suo entourage vuole chiudere la trattativa. La valutazione fatta dai francesi è di 30 milioni, il Milan punta a scendere sui 25 tutto compreso. Botman attraverso delle dichiarazioni ha lasciato intendere apertamente che aspetta soltanto l’affondo finale del Milan. I rossoneri, con il Lille, parleranno anche di Renato Sanches . Anche con il portoghese ci sono segnali di intesa da settimane, ma anche qui va trovata la quadra sul prezzo del cartellino. E non da escludere che se vi fossero difficoltà su di lui, allora il Milan potrebbe virare forte su Enzo Fernandez del River Plate, che ha una clausola risolutoria da 18 milioni e gli argentini non intendono accettare proposte al di sotto di quella cifra. Per la fascia destra Maldini e Massara hanno messo gli occhi e le attenzioni, da tempo, su Charles De Ketelaere del Bruges, che vuole 35 milioni, ma la sensazione è che si possa trattare il prezzo. Interessa anche il compagno di squadra ovvero Noa Lang. Non vanno dimenticati Marco Asensio e Domenico Berardi , anche se lo spagnolo chiede 7 milioni d’ingaggio per lasciare Madrid. Una spesa importante che il Milan vorrebbe destinare al rinnovo di Rafael Leao. Il nome di Zaniolo piace sia alla dirigenza sia a Pioli, ma al momento le condizioni poste dalla Roma sono difficili da raggiungere.