Scaroni: "Milan, Cardinale è un vero fuoriclasse"

TRENTO - "Gerry Cardinale, figlio di emigranti italiani, ha studiato ad Harvard, ha vinto la Rhodes Scholarship, cioè la più importante borsa di studio per andare ad Oxford che ottengono soltanto due persone l'anno. Quindi 23 anni in Goldman Sachs. Poi ha creato un fondo e ha comprato il Milan. Non ha comprato il Milan perchè gli piace giocare a calcio, essenzialmente perché è un investimento importante. E' un fuoriclasse". Sono le parole di Paolo Scaroni, deputy chairman di Rothschild Group e presidente del Milan, in un intervento al Festival dell'economia di Trento.