Milan, Tomori: "C'è tanto da imparare da Bonucci e Chiellini"

"Mai visto niente di simile: così tanta gente, tutta per strada, non si può descrivere. Ci sono volute ore per percorrere pochi chilometri. Nessuno si aspettava che ce la facessimo. E per questo quando ce l'abbiamo fatta è stato anche più bello, abbiamo dimostrato che la gente si sbagliava. E' stata una vittoria dolcissima per tutti noi, che sapevamo di potercela fare". Lo ha dichiarato Fikayo Tomori al Guardian sull'entusiasmo dei tifosi del Milan in occasione della parata per lo scudetto.

Milan, le parole di Tomori

Il difensore inglese non poteva trovare ambiente e campionato migliore per crescere: "Ho visto Franco Baresi dopo l'ultima partita, sei attorniato da leggende qui. Guardando Bonucci e Chiellini si raccolgono utili suggerimenti su come difendere: qui è un'arte. C'è orgoglio. Guardate Bonucci e Chiellini: sono scaltri, c'è da imparare da loro. In Italia si fischia molto, se entri in tackle devi farlo nel modo giusto, devi assicurarti di restare in piedi, di essere nella giusta posizione per recuperare la palla e non fare fallo" ha spiegato Tomori.