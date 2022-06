Così Cardinale ha preso il Milan con zero prestiti

Zero prestiti dalle banche, un'intesa con Elliott che si rivelerà decisamente vantaggiosa per RedBird Capital Partners, gratificata dal fondo di Singer di una patente di affidabilità e di fiducia nell'ulteriore crescita del club neocampione d'Italia, in campo e fuori dal campo. Il combinato disposto consentirà di proseguire nel circolo virtuoso che in due anni e mezzo ha consentito a Ivan Gazidis di coniugare il risanamento dei conti con il ritorno della squadra al vertice del calcio italiano. I dettagli dell'operazione, anticipati da calcioefinanza.it - in materia, garanzia di credibilità - permettono di spazzare via disinformazione e bufale propalate in quantità industriale al bar del web (tipo un finanziamento di Elliott al tasso del 15% o di 400 milioni by JP Morgan e via con le panzane). JP Morgan e Bank of America Merril Lynch sono stati gli advisor, i consulenti di RedBird, ma Cardinale non ha chiesto loro un euro di prestito. Sarà invece Elliott a finanziare una quota d'acquisto oscillante attorno ai 280-300 milioni di euro, con un tasso d'interesse fra il 6,5 e il 7 per cento.