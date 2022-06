Milan, è partito l'assalto ai nuovi Leao e Kalulu

MILANO- Con le grandi manovre di mercato da definire, su tutti i rinnovi di Ibrahimovic e Leao, oltre a un colpo grosso sulla trequarti (Zaniolo o De Ketelaere), il Milan guarda al futuro. Geoffrey Moncada, il capo scout del club rossonero, si trova a Tolone per seguire l'annuale torneo dove ogni anno si esibiscono le miglior selezioni del pianeta a livello giovanile. Obiettivo pescare i nuovi Pierre Kalulu, ovvero ragazzi di grande prospettiva in grado di diventare un domani dei titolari nel Milan. Dopo il blitz in Argentina di un mese fa nel quale ha visionato il mediano Enzo Fernandez del River Plate, ecco che si è diretto a Tolone per guardare le partite che da fine maggio stanno vedendo impegnate 12 Nazionali fra cui, soprattutto, Francia, Argentina, Colombia e Messico. Fra i talenti più interessanti, al di là del nerazzurro Agoume, il difensore Maxime Esteve del Montpellier, profilo che interessa ancora e che potrebbe tornare d'attualità. Restando sulla Francia, fari anche su l'attaccante Sekou Mara (Bordeaux) e i centrocampisti Akliouche (Monaco) e Aouchiche (Saint-Etienne). Annotati i nomi di Guzman, 2002 difensore messicano del Tijuana e Castillo Manyoma, 2003 trequartista colombiano del Cortuluà.