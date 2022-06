Sanches-Milan: conto alla rovescia

MILANO - Il Milan e Renato Sanches sono molto vicini. La trattativa è quasi ai dettagli e una volta trovato l'ok definitivo arriverà il momento delle visite mediche. Le cifre: 3 milioni all’anno per cinque anni al calciatore più bonus mentre al Lille andranno tra i 15 e i 18 milioni. Un’operazione che Maldini e Massara hanno portato avanti da mesi, dopo il tentativo fallito negli ultimi giorni del mercato invernale dove il “no” del Lille arrivò perentorio. Come per Botman, la fine dell'operazione dipenderà molto da quale corrente interna al club francese andrà a prevalere, dopo gli scontri del Cda del Lille negli ultimi giorni. Potrebbero quindi dilungarsi i tempi per Sanches fino ai primi di luglio, ma in casa rossonera sono sereni sull'esito finale della trattativa. Stessa serenità anche per quel che concerne Sven Botman. L’olandese vuole il Milan, anche per lui è pronto un quinquennale da 3 milioni più bonus, mentre al Lille il club rossonero ha sottoposto un’offerta da 30 milioni comprensiva di bonus. Tuttavia, a far capolino negli ultimi giorni, è tornato il Newcastle che nonostante abbia più disponibilità economica, rimane in seconda fila nelle preferenze del giocatore che ha dato la sua priorità al Milan.