Zaniolo e De Ketelaere, il Milan vuole la coppia

MILANO- Tra rinnovi in dirigenza e tante voci sui possibili acquisti, il mercato del Milan sta per iniziare a vivere le sue settimane decisive. Quello di Zaniolo è un profilo che interessa ai rossoneri, che ha bisogno di infilare nella rosa anche qualche giocatore cresciuto calcisticamente in Italia, per rispondere al meglio alle richieste regolamentari. Il Milan valuta Zaniolo 35 milioni, ma la Roma ha cominciato a chiederne 60. Cifra che Maldini non spenderà mai né per Zaniolo, né per altri profili che potrebbero presentarsi. Al tempo stesso a Roma segnalano anche i primi passi di avvicinamento tra la Roma e Zaniolo per il rinnovo contrattuale. L’interesse per Zaniolo non incide sulla trattativa De Ketelaere, che il Milan sta portando avanti da tempo, pur senza poter affondare il colpo. Il Bruges, proprietario del cartellino, vuole 40 milioni. Il Milan non appare eccessivamente preoccupato da altri eventuali inserimenti: ben consapevole che la trattativa sarebbe potuta andare per le lunghe, ha convinto l’entourage del giocatore a non prendere in considerazione altre offerte.

E poi sullo sfondo c’è sempre Renato Sanches, che sarebbe già stato a Milano a maggio per cercare un appartamento e per fare una prima ricognizione a Milanello che sarà, a meno di sorprese, la sede futura dei suoi allenamenti.