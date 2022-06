Milan, tutte le strategie: da De Ketelaere a... Scamacca

TORINO - Fare il mercato con il contratto in scadenza tra due settimane non deve essere il massimo della vita. Ma così tocca a Maldini e Massara: non bisogna dunque stupirsi se tantissime trattative in via di definizione mancano ancor del sigillo finale. Peraltro, anche guardandosi attorno, o almeno in Italia, non è che ci siano tanti affari già “ufficiali”. Comunque, in attesa di poter mettere nero su bianco, i dirigenti rossoneri hanno ben chiara la loro strategia di mercato. Partendo da un ruolo, innanzitutto, che è quello del trequartista. Ecco, questa è una figura imprescindibile del mercato rossonero, anche se quasi tutti i giocatori che possono giocare dietro la punta, in realtà si possono sistemare anche esterni d’attacco. De Ketelaere è il più trequartista tra i profili osservati, ma lui pure può giocare in altre posizioni. Renato Sanches è adattabile: inseguito già a gennaio, può servire soprattutto a centrocampo. Lang è più esterno (piede sinistro e quindi utilizzabile a destra) ma anche lui nel Bruges ha fatto il trequartista in alternativa a De Ketelaere, in certe situazioni. E occhio ad Antony, brasiliano dell’Ajax, esterno destro fantastico. Un altro acquisto sicuro sarà un difensore centrale: da capire solo se sarà vinto il braccio di ferro su Botman, che ha già l’accordo con il Milan, ma non c’è quello con il Lille. Una volta sistemati i tre ruoli cardine (difensore centrale, esterno destro e trequartista), il Milan valuterà se aumentare ancora il profilo offensivo con un centravanti che si unisca a Giroud e a Origi (già preso): tutte le strade portano a Scamacca.