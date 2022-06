Il Psg raddoppia lo sgarbo al Milan

MILANO- I ritardi dei rinnovi di Maldini e Massara rischiano di compromettere il mercato in entrata del Milan. I due grandi obiettivi rossoneri, il difensore Sven Botman e il centrocampista Renato Sanchez, entrambi di proprietà del Lille, rischiano di sfumare a causa dell'interesse del Psg. I parigini hanno messo nel mirino i due giocatori, ma va anche sottolineato come non sia ancora avvenuto concretamente il sorpasso sul Milan. I rossoneri non hanno ovviamente interrotto le comunicazioni con i due entourage di Botman e Renato Sanches e si sentono ancora in pole. Il tutto senza dimenticare gli ottimi rapporti fra Milan e Lille dovute ai buoni uffici di Elliott. Un vantaggio, però, da sfruttare e chiudere in breve tempo perché il pressing del Psg può far vacillare tutti, i giocatori, ma anche la stessa società francese che necessita di denaro. E’ vero che il Psg va verso un passivo di oltre 300 milioni, ma questo nel corso degli ultimi anni non ha mai frenato la voglia di Al-Khelaifi di raggiungere l’agognata Champions. La missione spetta ora a Campos che ha messo nel mirino principalmente un difensore, il preferito è Skriniar ma dipende tutto dalle richieste dell'Inter. Se il Psg dovesse riuscire a ribaltare le carte, attenzione allora ai "piani B": in difesa Maldini potrebbe tornare con forza su Bremer, mentre a centrocampo occhio al 21enne Enzo Fernandez, interessantissimo tuttocampista del River Plate.