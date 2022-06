Milan e Rolling Stones: la linguaccia si tinge di rossonero!

Del resto, con quella hit lì: Sympathy for the Devil… Una hit che dal 1968 riecheggia più o meno ovunque e smuove animi e membra più o meno di chiunque. Beh, dicevamo, con quella hit lì il rapporto tra i Rolling Stones e il Milan non poteva che sfociare prima o poi verso una sorta di gemellaggio, una partnership, un connubio che porta in sé un che di geniale. Diabolico…

In occasione del concerto - manco a dirlo a San Siro - il Milan ha infatti lanciato una speciale capsule collection: è composta da cinque pezzi, tra cui due t-shirt, una felpa, una borsa in tela e una gym sack. In tutti i pezzi è presente l’iconica “linguaccia” dei Rolling Stones, che per l’occasione si è tinta di rossonero, fondendo in un unico speciale logo lo storico simbolo della band inglese e gli storici colori del Milan. Sulle magliette è presente una menzione speciale, appunto, a “Sympathy for the Devil”. Il tour europeo in corso celebra i 60 anni di una band che ha fatto la storia del rock mondiale.