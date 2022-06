Milan, sondaggio per Douglas Luiz

MILANO- In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, il Milan ha ricevuto a Casa Milan gli agenti di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza all'Aston Villa. Renato Sanches continua a essere nel mirino del Milan, ma siamo in assenza di qualsiasi novità. Vero che il Milan è a scartamento ridotto, per quanto riguarda la capacità di concludere eventuali accordi e deve comunque restare alla finestra, nella speranza che altri non affondino i colpi, ma vero anche che bisogna comunque guardarsi attorno e prepararsi alle alternative. Douglas Luiz non è un goleador, ma un giocatore di sostanza e di esperienza.Il fatto che abbia il contratto in scadenza fra un anno apre non solo alla possibilità di andarsene subito, senza che il suo club possa chiedere chissà quale prezzo, ma eventualmente anche all’idea di prenderlo fra un anno, a parametro zero,fermandolo già adesso. Ovvio che con questa soluzioni, il rischio di passare un anno tra panchina e tribuna sarebbe elevatissimo. Ecco perché si prova a percorrere la strada del trasferimento immediato, venti milioni potrebbe essere una cifra adeguata al valore del giocatore e al contratto in scadenza fra un anno.