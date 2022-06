La doppia rincorsa di Ibra. E il Milan rinuncia a Botman

MILANO- Mirino puntato verso fine dicembre, per provare a stupire ancora. Zlatan Ibrahimovic ha iniziato la riabilitazione per tornare in campo. Ovviamente manca ancora la firma sul suo rinnovo di contratto, che verrà sottoscritto non appena Paolo Maldini e Ricky Massara verranno rinnovati a loro volta. La prossima settimana dovrebbe essere quella delle firme sul nuovo contratto, che dovrebbe essere su una base biennale più opzione per il terzo anno. Per Zlatan si prospetta un contratto annuale con stipendio base basso e bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Zlatan ha capito quello che è il suo ruolo all’interno di questo Milan, una posizione ancora troppo importante per poter far rendere al massimo i suoi compagni e portarli a un ulteriore step migliorativo. Divock Origi lunedì dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche e poi recarsi a Casa Milan per la firma del contratto. Il belga, che arriva a parametro zero dopo l’esperienza al Liverpool, sarà l’antagonista principale di Olivier Giroud per il ruolo di prima punta nel 4-2-3-1 di Pioli. E’ definitivamente tramontata la pista che portava a Sven Botman. L’olandese, alla fine, ha ceduto alla proposta del Newcastle e contrariamente a qualche settimana fa, non ha tenuto il punto sull’importante offerta fattagli dal Milan. Maldini e Massara, fino a due sere fa, hanno tenuto viva la trattativa, ma il Lille ha premuto per la proposta del Newcastle e ha indirizzato il giocatore su quella soluzione.