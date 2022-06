Milan, riecco Ziyech: il Chelsea tratta

MILANO - Il Milan fa sul serio per Hakim Ziyech. Il forte centrocampista offensivo marocchino del Chelsea e che già in passato è stato seguito con grande attenzione dai dirigenti rossoneri, è un obiettivo concreto di Maldini e Massara. La scorsa estate era stato un nome ricorrente per rafforzare l’organico rossonero, ma il Chelsea, dopo aver concluso la trattativa Tomori, non aveva voluto muoversi dalla valutazione iniziale di 40 milioni di euro. Troppi, per il Milan, così lo sono tutt'ora. Ma nel frattempo Ziyech non è più ritenuto centrale nel progetto del Chelsea e quindi i rossoneri stanno cercando un affare analogo a quello portato a termine dall'Inter con Lukaku e cioè prendere il giocatore in prestito. Resterebbe comunque il problema dell’ingaggio, perché Ziyech in Premier guadagna 5,2 milioni di sterline, che significano quasi 6 milioni di euro. Una cifra che nella prossima stagione (con l’abbassamento dell’ingaggio di Ibrahimovic ) nessuno guadagnerà al Milan. Nemmeno Leao se anche dovesse rinnovare. Le opzioni non sono che due: o il Chelsea si accolla una parte dello stipendio, o il giocatore si abbassa l’ingaggio.