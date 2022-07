Milan, per Ziyech affare col Chelsea alla Lukaku

MILANO- Dopo l'affare Origi il Milan mette gli occhi su Ziyech, trequartista-ala destra del Chelsea. Il mancino marocchino non è contento e vorrebbe cambiare aria e la dirigenza rossonera confida di poter ripetere un'operazione simile a quella di Lukaku. Dunque ottenere Ziyech in prestito e con l'ingaggio da 6 milioni parzialmente pagato dai Blues. Non è semplice, ma in Inghilterra sono convinti che l'operazione sia impostata. Come alternative restano caldi i nomi di Berardi e Asensio, in rotta col Real, ma ha costi di cartellino e d'ingaggio alti. Per la trequarti il preferito rimane De Ketelaere del Club Bruges, per il quale servono almeno 35 milioni: ecco perché Ziyech in prestito potrebbe essere l'occasione perfetta. Per quanto concerne centrocampo e difesa, Renato Sanches rimane l'obiettivo numero uno a metà campo, ma il Psg incombe e offre più soldi. In difesa piace soprattutto Diallo del Psg.