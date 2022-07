Milan, Leao tra risarcimento Sporting e clausola da 150 mln

MILANO- Parte il mercato del Milan e il primo nodo da sciogliere è il rinnovo di Rafael Leao, che è al centro del noto contenzioso con lo Sporting Lisbona che reclama il suo risarcimento danni da 19 milioni, con Leao che deve pagare insieme al Lille come stabilito dal Tas e dal tribunale di Milano. L'accordo tra Leao e lo Sporting è stato trovato, grazie all'intervento decisivo di Jorge Mendes che avrebbe mediato per la parte relativa al calciatore. Da una parte, questo ingresso in scena del procuratore, andrà a risolvere la questione tra il giocatore del Milan e lo Sporting, ma dall’altra potrebbe tornare a sfavore dei rossoneri, perché se sarà lui ad anticipare questi soldi, prima o poi ne dovrà rientrare. Maldini e Massara vogliono rinnovare il portoghese ma a cifre inferiori rispetto ai 7 milioni richiesti per firmare un nuovo accordo vincolate con il Milan. La clausola da 150 milioni, ancora per due estati, tutela in parte i rossoneri, ma ora si apre una partita tosta dove servirà uno sforzo per tenere a Milano il miglior giocatore dell’ultima Serie A.