Milan, il budget di Maldini è per De Ketelaere

MILANO- L'obiettivo numero uno per il mercato del Milan è Charles De Ketelaere. Il budget per il mercato estivo è di 50 milioni circa, cifra che potrà essere aumentata con la cessione dei giocatori in esubero o fuori dal progetto, per questo si è scelto di uscire dall’asta per Botman e si sta provando, dopo Origi a zero, a cogliere l’occasione Ziyech. Sulla carta il Milan vuole prendere quattro giocatori: un difensore, un centrocampista, un’ala destra e un trequartista. L’investimento con la “I” maiuscola Maldini lo vuole riservare al “dieci”, al nuovo trequartista. De Ketelaere ha tutti i requisiti del caso e la sua crescita nelle ultime due stagioni sta lì a dimostrarlo. Per questo Maldini sa che non avrebbe particolari problemi ad avere dalla proprietà l’avallo a investire su di lui 30-35 milioni. Il Club Bruges fa resistenza, chiede qualcosa in più, ma soprattutto non vorrebbe cederlo perché in Belgio sanno bene che se il ragazzo proseguirà la sua carriera con questi numeri, fra un anno sarà possibile cederlo a cifre come minimo raddoppiate. E il Milan stesso sa che fra un anno, magari a 70-80 milioni sarà impossibile strapparlo alla concorrenza dei ricchi top club europei. Il momento, forse unico, per prendere De Ketelaere è oggi, per questo il Milan segue e monitora la situazione di tanti fantasisti, ma punta con decisione sul talento di Bruges.