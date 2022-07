Milan, giallo Origi: è già fermo per infortunio

MILANO - Si dice che chi ben inizia è a metà dell'opera. Non è così per il neo rossonero Divock Origi che è tornato a Milano per cominciare a tempo pieno la sua avventura rossonera. C'è già un problema per Stefano Pioli, visto che per il momento Origi è fermo ai box. E non si sa per quanto. Tutta colpa di un vecchio infortunio rimediato con il Liverpool che non è ancora guarito. Il problema è che secondo una prima versione, sarebbero dovuti bastare una decina di giorni per rivederlo in gruppo, mentre per Sky Sport i tempi sono molto più lunghi e arriverebbero addirittura a 3-4 settimane di stop. Se così fosse, non solo salterebbe tutta la preparazione, ma sarebbe a rischio anche per l’inizio del campionato, previsto come è noto a metà agosto. Oltre alle evidenti difficoltà a integrarsi con i compagni e a testare il nostro calcio che potrebbero costringerlo a necessitare più tempo per essere davvero pronto. Si apre già un giallo in casa Milan, con la speranza che si risolva il prima possibile. Il tempo scorre e all'inizio del campionato manca sempre meno...