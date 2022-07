Milan, il recupero di Kjaer vale un acquisto in più

MILAN - Nel reparto difensivo i piani del Milan sul mercato sono cambiati. L'obiettivo Botman del Lille è sfumato sia per i costi sia per la forte concorrenza del Newcastle, che alla fine l'ha spuntata coprendo di soldi il club francese e lo stesso giocatore. Ma a Milanello non si sono fasciati la testa, soprattutto dopo le notizie che sono arrivate dallo staff medico rossonero. Il recupero di Simon Kjaer, infatti, procede al meglio e regna un cauto ottimismo in vista della prossima stagione. Il centrale difensivo danese è rimasto ai box dal dicembre 2021 fino al termine della scorsa stagione, culminata con la conquista dello scudetto. Adesso per Kjaer e compagni è tempo di lavorare per mettere benzina nella gambe in questa fase di preparazione. Dal 4 luglio il vichingo danese corre, suda e lavora perchè sa che a 33 anni può essere ancora una pedina fondamentale in campo e nello spogliatoio del Milan. Inoltre, con il Mondiale in Qatar a novembre, Kjaer ha tutta la voglia di recuperare al 100% e arrivarci in ottime condizioni. Anche Pioli e compagni ci sperano. Queste alcune dichiarazioni del difensore ai canali del club: "Aspettavo il giorno del ritiro da sette mesi, sono tanto felice di esserci e giocare a calcio. Sto bene fisicamente. Dopo un pò di vacanze con la famiglia, avevo tanta voglia di tornare ad allenarmi". Insomma, il Milan di Pioli si ritrova un vero e proprio acquisto in più in casa.