Milan, tris in amichevole: a segno Rebic. Scaroni: "Che entusiasmo"

Il Milan ha battuto 3-0 il Lemine Almenno, squadra di Eccellenza lombarda, nel primo test della preparazione estiva con il gol di Messias su assist di Adli e le reti di Rebic e Gabbia. L'amichevole si è disputata in tre frazioni di gioco da 20': tanti i giovani rossoneri in campo, in attesa del rientro dei nazionali. Prossimo test del Milan è in programma sabato contro il Colonia.