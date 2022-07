Leao, il Milan e il rinnovo: divertente botta e risposta con un tifoso

MILANO - Continuano i contatti tra Rafael Leao e il Milan per il prolungamento del contratto. L'obiettivo del club è quello di mantenere il talento portoghese a tutti i costi: adeguare il lato economico con le prestazioni offerte dal numero 17 in questa ultima annata vincente. Anche dai social arriva la spinta del popolo rossonero con i i tifosi scatenati che speranp el buon fine dell'operazione. Su Twitter proprio lo stesso calciatore rossonero è stato protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso. Il supporters ha postato una foto in cui mostrava un tatuaggio ritraente Leao esultare con la maglia del Milan, accompagnata da una didascalia abbastanza eloquente: “Se non rinnova Leao mi taglio la gamba“. Non è tardata la risposta del portoghese che ha voluto rispondere alla richiesta del tifoso con delle emoji divertite, ma anche con delle mani congiunte come a chiedere di non fare l'insano gesto. Un botta e risposta tutto da ridere.