Diretta Colonia-Milan ore 19: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

COLONIA (Germania) - Il Milan campione d'Italia torna in campo. Dopo il primo test con il Lemine Alemanno, i ragazzi di Pioli affrontano il Colonia al RheinEnergieStadion della città tedesca nella sfida, ribattezzata 'match dell'innovazione', valida per la Telekom Cup. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, non si giocheranno i supplementari e il trofeo verrà assegnato direttamente mediante i calci di rigore. Il tecnico rossonero non potrà contare sulla maggior parte dei nazionali appena unitisi al gruppo, i quali resteranno a Milanello per proseguire la preparazione con allenamenti e programmi individuali. Assenti, oltre ad Ibrahimovic, anche il neo-acquisto Origi e Kjaer, entrambi tenuti a riposo per guarire completamente dai rispettivi infortuni accusati la scorsa stagione, l'unica vera novità riguarda la partenza con il gruppo di Giroud.